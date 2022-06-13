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Türkiye'de bir ilk! Kimliğindeki din bilgisini böyle değiştirdi

Türkiye'de bir ilk! Kimliğindeki din bilgisini böyle değiştirdi

Bir vatandaş, kimliğindeki din bilgisini "Tengri" olarak değiştirmek istedi. Konu mahkemelik oldu ancak mahkeme başvuruyu kabul etti ve Türkiye'de ilk kez bir kimlikteki din bilgisi "Tengri" olarak güncellendi.

İçişleri Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığına 'Tengri’nin din olup olmadığını sordu. Diyanet İşleri Başkanlığından Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı ise Tengri’nin belli bir dini ifade etmediğini söyledi.

B.M., karara itiraz için dava açtı. Mahkeme kararı olumlu sonuçlandı. Böylece Türkiye’de ilk kez biri din bilgisini ‘Tengri’ olarak tescillendirmiş oldu.

Twitter hesabından açıklama yapan B.M., "Neden Tengri de Tengricilik vs. değil diyenler için; evet, Tengricilik, Türk Şamanizmi vb. ifadeleri de tercih edebilirdim. Belki daha doğru olurdu. Net bir şekilde İslam öncesi Türk inancının anlaşılmasını amaçladım, amaca hizmet ediyor. Maksat kültürel yozlaşmaya direnmek" ifadelerini kullandı.

Etiketler tengri kimlik tc kimlik din bilgisi nüfus kağıdı
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