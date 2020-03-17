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TÜRKİYE'DEKİ SON KORONAVİRÜS VAKASI SAYISI AÇIKLANDI
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  3. 17 Mart 2020 00:10

Türkiye'de vaka sayısı 47'ye çıktı

Sağlık Bakanı Koca, 29 kişiye daha corona virüs tanısı konulduğunu, Türkiye'deki toplam vaka sayısının 47'ye yükseldiğini açıkladı.

Türkiye'de vaka sayısı 47'ye çıktı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki corona virüs vaka sayısının 29 aratarak 47'ye çıktığını duyurdu. 

"YURT DIŞI TEMASI RİSK OLMAYA DEVAM EDECEK"

Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün 29 yeni tanı kondu. Yeni tanı konanlarla birlikte toplam hasta sayımız 47 oldu. Son 29 vakanın tamamı doğrudan veya dolaylı olarak ABD, Ortadoğu ve Avrupa temaslıdır, 3’ü Umreden döndü. Yurt dışı teması risk olmaya devam edecek. Tedbirleri sıkı uygulayalım" ifadelerini kullandı. 

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