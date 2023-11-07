Türkiye'de vatandaşın en büyük 2 korkusu belli oldu

IPSOS Araştırma tarafından yapılan son araştırma Türk halkının en büyük iki korkusunu ortaya koydu. Listenin başında enflasyon ve göç sorunu var.

Kamuoyu araştırma şirketi Ipsos,22 Eylül-6 Ekim tarihleri arasında yaptığı anket sonuçlarını açıkladı.

Ipsos, ankete katılan vatandaşlara "Ülkenizde en çok hangi konuyu endişe verici buluyorsunuz?" sorusunu yöneltti.

Yapılan anket sonucunda, 29 ülke arasında göçten duyulan endişenin en yüksek olduğu ülkeler arasında Türkiye, Almanya’dan sonra ikinci sırada.

Almanya'da göç endişesi geçen aya göre 11 puan artarak yüzde 44'e yükseldi. Bu Suriye'den sığınmacı akınının yaşandığı Mart 2016'dan bu yana en yüksek seviye. Türkiye'de ise göç endişesi yüzde 41'e yükseldi. Bu Hollanda'da yüzde 32 ve İngiltere'de yüzde 29 ile birlikte göç endişesinin en yüksek olduğu 3 ülkeden biri. Göç endişesinde tüm ülkelerin ortalaması ise yüzde 15.

TÜRKİYE'DE EN ENDİŞE VERİCİ KONULAR AÇIKLANDI

Ipsos, Türkiye genelinde en çok endişe duyulan konuların anketini yaptı. Çıkan verilere göre Türkiye’de en çok endişe duyulan konu yüzde 55 ile “Enflasyon.” Enflasyonun ardından yüzde 31'lik oranla yolsuzluk ve sosyal eşitsizlik endişesi geliyor. Daha sonra sırasıyla, suç ve şiddet yüzde 23, vergiler yüzde 20, mali/siyasi yolsuzluk yüzde 20

Yüzde 19 işsizlik, yüzde 19 eğitim, yüzde 14 iklim değişikliği, yüzde 14 terörizm, yüzde 9 ahlaki gerileme, yüzde 7 aşırılıkçılığın yükselmesi, yüzde 4 çevreye olan tehditler, yüzde 4 sağlık hizmetleri, yüzde 3 koronavirüs, yüzde 3'ü krediye erişimin engellenmesi, yüzde 2 sosyal programların sürdürülmemesi, yüzde 1 ise ülkeler arasında askeri çatışmalar.