Türkiye'den beyin göçü, ABD basınında!

Türkiye'yi terk edip yurt dışına gidenlerin sayısı hızla artarken, ABD merkezli Business Insider sitesi dikkat çeken bir beyin göçü haberine imzasını attı.

Türkiye'de son dönemde büyüyen ekonomik kriz ve siyasetteki tartışmalar nedeniyle yaşanan yurt dışına beyin göçü, ABD basınında gündem oldu.

Sözcü gazetesinin Business Insider'dan aktardığı habere göre daha iyi bir yaşam için Türkiye'den Hollanda'ya taşınan 30 yaşındaki Bengisu Yıldız'ın deneyimini aktararak, gençlerin Türkiye'de yaşamaktan vazgeçme nedenlerine dikkat çeken bir haber yayınladı.

Yeni bir hayat tarzı ve daha iyi iş olanakları için geçen sene Hollanda'ya taşındığını belirten Yıldız, “Şu anda kendimi şanslı hissediyorum. Finansal olarak iyi durumdayım. Güzel bir şehirde, iyi bir apartmanda yaşıyorum. İstanbul'dayken durum böyle değildi” dedi.

Haberde Türkiye'de işsizliğin yüksek olduğuna ve enflasyonun nisanda yüzde 43'ü aştığına, Hollanda'da ise bu oranın yüzde 5,2 olduğuna dikkat çekildi. İnsanların daha iyi bir iş-yaşam dengesi için Hollanda'da yaşamayı tercih ettiğini aktaran Business Insider, ülkede yaşayanların 2 milyondan çoğunun yabancı olduğunu belirtti.

‘TÜRKİYE’Yİ ÖZLÜYORUM, BİR GÜN DÖNMEK İSTİYORUM’

Amsterdam'da farklı ülkelerden gelen çok sayıda yabancı olduğunu anlatan Bengisu Yıldız, tasarımcı olarak çalıştığı hibrit işinden ve uluslararası çalışma ortamından memnun olduğunu ifade etti. 30'larına yaklaşırken çalışma hayatını gözden geçirdiğini ve mali durumunu daha fazla düşünmeye başladığını söyleyen Yıldız, “Türkiye'yi seviyorum ama şu anda ekonomi ve siyaset çok üzücü bir durumda. Olanları değiştirme konusunda kendimi güçsüz hissettim ve kendime ‘En azından hâlâ gençken gidip biraz para kazanabilirim' dedim” ifadelerini kullandı.

İş ve yaşam dengesini korumaya çalıştığını da kaydeden Yıldız, haftada birkaç gün spor salonuna gittiğini ve yürüyüş yaptığını ifade etti. Genç kadın buna karşın Türkiye'deki yemekleri ve birlik duygusunu özlediğini, Hollanda'da bireyciliğin daha güçlü olduğunu kaydederek “Birlikte yapılan ve yenen yemekleri, o kültürü özlüyorum” dedi.

Biraz daha para kazandıktan sonra Türkiye'ye dönmeyi istediğini söyleyen Yıldız, ülkesinden güzel şeyler yapmayı arzuladığını ifade ederek “Belki orada gençlere iş olanakları yaratacak bir kent çiftliği açarım” diye konuştu.

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