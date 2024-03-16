  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Türkiye'den Rusya'ya ikinci Kırım resti

Türkiye'den Rusya'ya ikinci Kırım resti

Türkiye'den Rusya'ya ikinci Kırım resti
Güncelleme:

Dışişleri Bakanlığı, Kırım'ın Rusya Federasyonu tarafından ilhakının 10'uncu yılı nedeniyle, Türkiye'nin Ukrayna'ya bağlı Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımadığını, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine olan desteğini yinelediğini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Ukrayna Kırım Özerk Cumhuriyeti'nin 16 Mart 2014 tarihinde düzenlenen gayrimeşru bir referandumla Rusya Federasyonu tarafından ilhakının üzerinden 10 yıl geçmiştir. Yarımada'nın asli unsurlarından Kırım Tatar Türklerinin durumu başta olmak üzere, Kırım'daki gelişmeleri yakından izlemeyi ve öncelikli gündemimizde tutmayı sürdüreceğiz. Uluslararası hukukun ihlalini teşkil eden bu fiili durumu tanımadığımızı ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine olan desteğimizi yineliyoruz" denildi. (DHA)

 

 

Etiketler kırım ukrayna Rusya ilhak karar dışişleri dışişleri bakanı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbul trafiğinde ''moonwalk'' danslı eylem İstanbul trafiğinde ''moonwalk'' danslı eylem Evliliği 15 dakikada biten Ceyda Düvenci yeni aşka yelken açtı Evliliği 15 dakikada biten Ceyda Düvenci yeni aşka yelken açtı Meteoroloji'den sağanak yağış ve kar uyarısı Meteoroloji'den sağanak yağış ve kar uyarısı İstismar mağduru 6 yaşındaki çocuk mahkemede sanık için bu cezayı istedi İstismar mağduru 6 yaşındaki çocuk mahkemede sanık için bu cezayı istedi Prof. Dr. İlber Ortaylı: ''İstanbul'un kalbini yok ettiniz'' Prof. Dr. İlber Ortaylı: ''İstanbul'un kalbini yok ettiniz'' Erdoğan’ın koruma maliyeti asgari ücreti 5'e katladı Erdoğan’ın koruma maliyeti asgari ücreti 5'e katladı Yarım otomobille, kaputta köpekle seyahat kamerada Yarım otomobille, kaputta köpekle seyahat kamerada İstanbul Havalimanı'nda sıkışıp kalan İranlı akademisyen için karar verildi İstanbul Havalimanı'nda sıkışıp kalan İranlı akademisyen için karar verildi Yine Esenyurt, yine olay! Mağazada kurşun yağmuru Yine Esenyurt, yine olay! Mağazada kurşun yağmuru Erbakan'dan Bahçeli ve Akşener'i kızdıracak çıkış Erbakan'dan Bahçeli ve Akşener'i kızdıracak çıkış