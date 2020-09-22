Türkiye'den yeni NAVTEX ilanı!

İzmir İstasyonu'ndan son dakika NAVTEX mesajı yayımlandı.

Bu mesajda Ege Denizi'nde bulunan Limni Adası'nın 1923 yılında imzalanan Lozan Anlaşması'nda belirtilen gayri askeri statüsünün ihlal edildiği vurgulandı. "Bu bildiri 24 Eylül 2020 saat 11:00'da yürürlükten kaldırılacaktır." denildi.

14 Eylül tarihinde de aynı uyarı yine Ege Denizi'ndeki Sakız Adası için yapılmıştı.