Türkiye'nin en güvenilir 10 kurumu belli oldu

Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, 'Ders gibi en güvenilir kurum birinciliği' başlığıyla yayımlanan yazısında Konsensus Araştırma ve Danışma Şirketi'nin açıkladığı en güvenilir kurumlar listesinin verilerini paylaştı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) yıllarca listenin tepesinde olduğunu anımsatan Altaylı, bu yılki sonuçların herkesi şaşırtacağını iddia etti. Altaylı'nın aktardığına göre Türkiye'nin en güvenilir 10 kurumu şöyle sıralandı:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Türk Hava Kurumu Türk Silahlı Kuvvetleri Devlet Hastaneleri Devlet Okulları Orman Genel Müdürlüğü Devlet üniversiteleri Polis ve emniyet güçleri Belediyeler Devlet kurumları

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) hak edilmiş bir birincilik kazandığını savunan Altaylı, "Bilime dayalı, evrensel kurallar ile tespit yapıyor ve dünyadaki benzeri kurumlarla işbirliği içinde. 'En iyi ben bilirim' demiyor. Tüm meteorolojik tahmin kuruluşları ile bilgi alışverişi yapıyor, dünyadaki gelişmelerle anlık bağlantı halinde. 'Yerli ve millî' ama evrensel. Helal sana Meteoroloji" ifadelerini kullandı.





