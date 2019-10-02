Tutuklu Metin Topuz'a zorla getirilme kararı

ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu’nda güvenlik biriminde çalışan Nazmi Mete Cantürk'ün eşi ve kızıyla birlikte "Silahlı terör örgütüne üye olma" iddiasıyla yargılandığı davada, tanık olarak dinlenmesi beklenen ve casusluk iddiasıyla başka bir mahkemede yargılanan tutuklu ABD'nin İstanbul Başkonsolosluk irtibat görevlisi Metin Topuz hakkında duruşmaya gelmediği gerekçesiyle zorla getirilme kararı verildi. Mahkemenin bu kararıyla tutuklu birisi hakkında zorla getirilme kararı çıkarılmış oldu.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanıklar Nazmi Mete Cantürk, eşi Sevim Cantürk ve kızı Kevser İrem Cantürk katıldı. Duruşmaya, ABD İstanbul Başkonsolosu Daria Darnell ve ABD Ankara Büyükelçisi David M. Satterfield ile konsolosluk yetkilileri takip etti. Tanıklar Hacı Salih Zengin ile Metin Topuz'a tebligat yapıldığı ancak duruşmaya gelmedikleri tutanağa geçti.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar hakkındaki adli kontrolün ayrı ayrı devamına karar verildi. Heyet, tanıklar Hacı Salih Zengin ile Metin Topuz'un ayrı ayrı zorla getirilmelerine hükmetti. Duruşma, 18 Aralık tarihine ertelendi.