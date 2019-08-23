''Uçamaz'' denilen yangın söndürme uçağı uçtu !

Bakan Pakdemirli'nin dün yangın söndürme uçakları hakkında 'motorları yok, uçmaz' açıklamasının ardından THK'dan bir açıklama henüz gelmedi ancak dün uçakların çalışır durumda görüntüleri yayınlandı. Bugün de aynı uçaklar tatbikate çıkıp başarılı bir şekilde söndürme çalışması yaptı.

İKİ UÇAK HAVALANDI

İki uçağın tatbikat görüntülerini Twitter’dan paylaşan CHP Milletvekili Gamze Taşçıer, “Merak edenler için, görüntü Etimesgut Havalimanı'ndan ve bugün öğleden önce.” notunu paylaştı.

THK’NIN İNTERNET SİTESİNDE DİKKAT ÇEKEN AYRINTI

Öte yandan Türk Hava Kurumu’nun internet sitesinde ‘biz ne yapıyoruz’ başlığı altında paylaşılanlar dikkat çekti.

THK’nın internet sitesinde “Avrupa'nın en büyük özel uçak Yangın Hava Söndürme Filosuna sahip olan THK, yurtiçi ve yurt dışında orman, sanayi ve şehirlerdeki yangınlara anında müdahale etmektedir. TC. Orman Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü ile koordineli olarak; 36 yıldır yaklaşık 26 bin saat yangın söndürme uçuşu gerçekleştirmiş, başta Antalya, Bodrum, Çanakkale, İstanbul ve İzmir olmak üzere 2 bin’in üzerinde orman yangınına başarı ile müdahale etmiştir. Gerek yurt içi gerekse yurt dışı görevlerde sadece orman yangınlarına değil olası bir yangın felaketi durumunda oluşabilecek afetlere havadan başarı ile müdahale edebilecek kapasite ve tecrübeye sahiptir.” ifadelerine yer verildi.

