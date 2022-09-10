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Ukrayna şideri Zelenskiy'den Haluk Bayraktar'a devlet nişanı

Ukrayna şideri Zelenskiy'den Haluk Bayraktar'a devlet nişanı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'a 1. Derece Devlet Liyakat Nişanı verdi

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy tarafından 1. Derece Devlet Liyakat Nişanı ile taltif edildi.

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy tarafından 1. Derece Devlet Liyakat Nişanı ile taltif edildim. Bu kıymetli takdire layık gören Sayın Cumhurbaşkanına teşekkür ederim. Barış ve adaletin hakim olduğu bir dünya için çaba göstermeyi sürdüreceğim." ifadelerini kullandı.

 

Etiketler ukrayna Zelenskiy Haluk Bayraktar Bayraktar devlet nişanı
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