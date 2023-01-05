Üniversitede yemekten mermi çıktı!

Hacettepe Üniversitesi'nde öğle yemeğinde bir öğrencinin tabağından mermi çekirdeği çıktı.

"Hacettepe Ayakta" isimli Twitter hesabından paylaşılan fotoğrafa "Hacettepe Üniversitesinde öğle yemeğinde bir öğrencinin tabağından mermi çekirdeğinin çıktığı iddia edildi.

YeniÇağ gazetesinin haberine göre söz konusu tweet 3.5 milyondan fazla görüntülenme alırken kullanıcılar, "Siyasi cinayetlerden sonra bir de bu çıktı." demekten kendilerini alamadı.