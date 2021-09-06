Üniversitelerin açılmasına 1 hafta kala yurt başvuruları başladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Bakanlığa bağlı öğrenci yurtlarına yeni dönem yurt başvurularının başladığını açıkladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Bakanlığa bağlı öğrenci yurtlarına yeni dönem yurt başvurularının başladığını açıkladı." ifadesini kullandı.

Bu açıklamayla Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı öğrenci yurtlarına yeni dönem yurt başvuruları başladı.

Başvurular 12 Eylül'de sona erecek.

Koronavirüs salgını nedeniyle uzun süredir okullarından uzak kalan üniversite öğrencileri, yeniden amfilere kavuşacak olmanın heyecanını yaşarken salgın nedeniyle geçmiş yıllara göre daha fazla zorluk yaşıyor.

Hem kiralık ev hem servis hem de apart fiyatlarının yükselmesi nedeniyle kalacak yer bulmakta zorlanan üniversite öğrencileri yurt başvurularının açılmasını dört gözle bekliyordu.

KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR ?

Öğrenciler E-Devlet sistemi üzerinden yurt için başvurabilecek. Başvuru sonrasında yapılacak değerlendirmeler sonucunda KYK yurdunda kalmaya hak kazanan adaylar için sonuçlar http://sonuc.kyk.gov.tr adresinden ilan edilecek.

KYK yurt ücretleri, eğitim alınan şehir ve yurdun özelliklerine göre 215 ile 340 TL arasında değişecektir.