Ünlü anketçi İnce'nin kararının seçimleri nasıl etkileyeceğini açıkladı

MAK Danışmanlık'ın 63 ilde gerçekleştirdiği ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turda bitebileceğine dair seçim anketinin ardından dün Muharrem İnce adaylıktan çekilme kararını açıklamadan önce "Şu saatten sonra olmaz dedikleriniz olduğunda şaşırmayın" diyen MAK Danışmanlık firmasının patronu Mehmet Ali Kulat, İnce'nin adaylıktan çekilme kararının seçim sonuçlarına nasıl yansıyacağını yorumladı.

Son olarak 26 Nisan – 4 Mayıs 2023 tarihleri arasında 25'i büyükşehir, 63 ildeki son seçim anketinin sonuçlarını açıklayan MAK Danışmanlık Şirketi'nin patronu Mehmet Ali Kulat dün, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmeden önce yaptığı “Şu saatten sonra olmaz dedikleriniz olduğunda şaşırmayın” paylaşımı dikkat çekmişti. Kulat'ın İnce'nin kararını açıklamadan önce yaptığı bu paylaşım "Cumhurbaşkanı adaylarından biri adaylıktan çekilebilir mi" sorusuyla yorumlanmış ve sonucunda öyle de olmuştu.

Hatırlanacağı gibi MAK Danışmanlık tarafından 63 ilde gerçekleştirilen son seçim anketinde Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turda bitebileceği, genel seçimlerde ise Meclis'teki çoğunluğun mevcut iktidardan mevcut muhalefete geçeceği sonucu çıkmıştı.

Kulat şimdi de Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilme kararının oylara nasıl yansıyacağını yorumladı. Kulat, muhalefetin zaten önde olduğunu Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin de adaylıktan çekilmesinin arından işlerinin daha da kolaylaştığını söyledi.

Halk TV’de konuşan Kulat şunları söyledi:

“Bizim araştırmamıza göre seçim bıçak sırtı da olsa ilk turda bitiyordu zaten. İki üç günlük zaman dilimi, Türkiye’de uzun bir zaman. Muhalefetin büyük bir fırsat yakaladığını görüyorum ama bu iş bitmiştir demek çok doğru değil. Beş altı gün öncesinin fotoğrafı üzerinden yaptığımız araştırmada zaten 50+1 yakalama noktasında muhalefet önde görünüyordu. Bunun üzerine Muharrem İnce faktörü de eklendi ve muhalefetin işi son derece kolaylaştı.”

Muharrem İnce, cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiğini duyurmuştu. Bunun üzerine millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter’dan Barış Manço’nun ‘Halil İbrahim Sofrası’ şarkısını paylaşarak şunları yazmıştı: “Benim çağrım hala geçerli. Eski kırgınlıkları, dargınlıkları bir kenara bırakalım artık. Sayın İnce’yi Türkiye’nin sofrasına bekliyoruz. Buyursun lütfen gelsin…”

MAK'ın son seçim anketi

Kamuoyu araştırma şirketi MAK Danışmanlık'ın Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, yaptıkları son seçim anketinin sonuçlarını açıkladı.

Kulat'ın verdiği bilgiye göre araştırmada 5750 kişi ile 25’i Büyükşehir statüsündeki iller olmak üzere (Depremden etkilenen 5 Büyükşehir ve 6 ilde Canlı Telefon görüşmesi şeklinde); (52 il yüz yüze + 11 ilde telefonla) 63 ilini kapsayan çoklu tarama modeli kullanıldı.

26 Nisan – 4 Mayıs 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilen ankete göre katılımcıların yüzde 36.9'u "Bu pazar seçim olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusuna şu yanıtları verdi:

CHP: Yüzde 30.1.

AK Parti: Yüzde 36,9

İYİ Parti: Yüzde 12.6.

Yeşil Sol Parti: Yüzde 10.04.

MHP: Yüzde 6.6

Yeniden Refah: Yüzde 1.

TİP: Yüzde 0,4.

Ankete göre cumhurbaşkanı seçimi de ilk turda bitiyor:





Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 50.9.

Tayyip Erdoğan: Yüzde 45.4.

Sinan Oğan: Yüzde 2.

Muharrem İnce: Yüzde 1.7.