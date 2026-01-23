Ünlü anketçiden canlı yayında çok konuşulacak ''Erdoğan’ı yenecek isim kim'' yorumu

Ankara kulisleri uzun süredir Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan'dan sonrası tartışmalarıyla hareketlenirken, Aksoy Araştırma'nın Genel Müdürü Ertan Aksoy, katıldığı bir canlı yayında "Erdoğan'ı yenecek isim kim" sorusu üzerinden yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.

Aksoy Araştırma Genel Müdürü Ertan Aksoy, Gazeteci Hilmi Hacıaloğlu’nun “Biz Burada Ne Yaşıyoruz?” programına katıldı.

Siyasette temel kurallardan birinin yaklaşık 25 yılda bir yaşanan kuşak değişimi olduğunu belirten Ertan Aksoy,, İsmet İnönü - Bülent Ecevit ve Necmettin Erbakan - Recep Tayyip Erdoğan örnekleri üzerinden dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Siyasetteki bu dönüşüm sürecinin Türkiye'de "siyasal sonuç üreten bir dinamik" olduğunu söyleyen Ertan Aksoy, mevcut dönemde bu değişimin temsilcisinin ise CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olan ve halen Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu olduğunu söyledi.

Ertan Aksoy, Aksoy Araştırma tarafından yapılan kamuoyu araştırmalarında Ekrem İmamoğlu'nun 2019 Eylül ayından bu yana Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerisine hiç düşmediğini bsöyleyerek, AK Parti iktidarının yargı hamleleri de bu tabloyla bağlantılı olduğunu söyledi.

Ertan Aksoy, son günlerde Ankara kulislerinde "babasının halefi mi olacak" tartışmalarının merkezindeki isim olan Bilal Erdoğan için "bir liderlik devri görmüyorum" derken bu durumu iktidarın zamanla çevresine olan güveninin azalması ve "aileye doğru kapanma" eğilimiyle ilişkilendirdi.

Ertan Aksoy, Türkiye sosyolojisinde babadan oğula geçişin güçlü bir karşılık üretmesinin zor olduğunu savundu.

Aksoy, adı sık sık Erdoğan'dan sonraki dönem için gündeme gelen eski MİT Müsteşarı ve mevcut Dışişleri Bakanı Hakan Fidan için de çarpıcı açıklamalarda bulundu. Hakan Fidan'ın toplumda karşılığı yüksek bir isim olduğunu belirten Aksoy "Cirolar lidere, maliyetler kurmaylara yazılır kuralını unutmamalı" dedi.

Ertan Aksoy, Bakan Hakan Fidan'ın çok güçlendiği bir eşikte sistem tarafından pasifize edilme ihtimalinin artabileceğini öne sürdü.

Ertan Aksoy ayrıca muhalefetin durumunu da değerlendirirken muhalefetin "Erdoğan aday olamaz" gibi hukuki tartışmalara yaslanmak yerine, sahada kazanacak bir kurmay planı ile ilerlemeleri gerektiğini savundu.

Seçimlerin yalnızca isimlerle değil, somut kalkınma ve refah politikalarıyla kazanılacağını belirten Ertan Aksoy, iktidarın kendini "iş konuşan", muhalefeti ise "hak arayan" pozisyonuna sıkıştırmaya çalıştığını söyledi.

Ertan Aksoy ayrıca muhalefetin bu baskıyı kırabilmesinin tek yolunun ise "toplumun önüne reel, inandırıcı bir gelecek vizyonu koymaktan geçiyor" diyerek açıkladı.