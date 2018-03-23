Ünlü dizi oyuncusu kokainden tutuklandı

İstanbul Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, ünlü dizi oyuncusu ve Muhteşem Yüzyıl dizisinin ‘Behram Paşa’sı Koç’u, 3 kardeşi, M.P. adlı bir kişiyi ve ünlülere uyuşturucu temin eden ‘torbacı’ Sinan B.’yi gözaltına almıştı. Polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edilen Adnan Koç ve 2 kardeşi, savcılık sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. İki şüpheli, haklarında ‘adli kontrol’ hükümleri uygulanarak serbest bırakıld