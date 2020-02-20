Ünlü siteye karşı eylem !

Nakliye hizmeti de sağlayan armut.com isimli hizmet sağlayıcı internet sitesi aracılığıyla evini taşımak için bir firmayla anlaşan vatandaş dolandırıldı. Evden Eve Nakliyeciler Derneği, İstanbul Kadıköy'de eylem yaparak armut.com isimli sitenin sahte nakliye firmalarını hizmet sağlayıcı olarak sunduğunu söyledi.



Nakliye hizmeti de sağlayan armut.com isimli hizmet sağlayıcı internet sitesi aracılığıyla evini taşımak için bir firmayla anlaşan vatandaş dolandırıldı. Evden Eve Nakliyeciler Derneği İstanbul Kadıköy'de eylem yaparak armut.com isimli sitenin sahte nakliye firmalarını hizmet sağlayıcı olarak sunduğunu ve bu nedenle mağdur olduklarını dile getirdi.

SADECE 1200 BELGELİ...

Nakliye hizmeti de sağlayan armut.com isimli hizmet sağlayıcı internet sitesi aracılığıyla evini taşımak için bir firmayla anlaşan vatandaş dolandırıldı. Ece Aktan isimli vatandaşın evine gelen nakliyeciler evden bin pound ve 5 bin lira çaldı.

Konunun gündeme gelmesinin ardından Evden Eve Nakliyeciler Derneği İstanbul Kadıköy'de eylem yaparak armut.com isimli sitenin sahte nakliye firmalarını hizmet sağlayıcı olarak sunduğunu ve bu nedenle mağdur olduklarını dile getirdi. Nakliyeciler, armut.com isimli sitede 11 bin 566 nakliyeci olduğunu ancak gerçekte ise Türkiye'de bu işi yapan sadece bin 200 K3 belgesine sahip ticari amaçla nakliye yapan firma olduğunu ifade etti.

Öte yandan, Eski CHP milletvekili Barış Yarkadaş, geçen günlerde konuyu sosyal medya hesabından gündeme taşımıştı. Yarkadaş, "Alışveriş sitesi #ARMUT aracılığıyla bir nakliye firmasıyla anlaşan arkadaşımız E. Aktan'ın evine gelen taşıma ekibi, evdeki bir miktar parayı çaldı. ARMUT sorumluluğu üstlenmek yerine, ipe un seriyor. Ailenin tüm şikayetleri ise sonuçsuz kaldı. ARMUT'un güvenlik filtresi yok mu?" ifadelerini kullanmıştı.