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Üsküdar'da doğalgaz borusu patladı

Üsküdar'da doğalgaz borusu patladı
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Üsküdar Mehmet Akif mahallesi Çamlıca Yolu caddesinde belediye ekiplerinin yol çalışması sırasında doğalgaz borusu patladı.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Çamlıca Yolu Caddesi'nde gerçekleştirilen çalışma sırasında kazı yapan iş makinesi, doğalgaz borusuna zarar verdi.

Borudan çıkan gazın parlaması sonucu yangın çıktı. Yangını itfaiye ekipleri kontrol altına aldı..

Yangın nedeniyle bir evin dış cephesinde hasar oluştu. Olayın meydana geldiği sokakta ikamet eden vatandaşlar, çalışma yapan ekibe tepki gösterdi.

Etiketler üsküdar patlama doğalgaz
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