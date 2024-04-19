Üsküdar'da öğrenci servisi kaza yaptı

Üsküdar'da bir öğrenci servisi, yokuş aşağı iniş sırasında önce istinat duvarına ardından da park halindeki araçlara çarptı.

Bugün saat 13.00 sıralarında, İstanbul'un Üsküdar İlçesibe bağlı Burhaniye Mahallesi, Bahçeler Sokak üzerinde servis aracı, yokuş aşağı indiği sırada yağmurunda etkisiyle duramayıp önce istinat duvarına, ardından da sokak üzerinde park halindeki araçlara çarptı.

SERVİS SÜRÜCÜSÜ VE BAZI ÖĞRENCİLER HAFİF YARALANDI

Kazada servis şoförü ve servisin içindeki öğrencilerin bazıları hafif yaralandı. Kazadan etkilenen bazı öğrenciler olay yerinde sinir krizi geçirdi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı öğrencilere olay yerinde müdahale ederek hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı.

Olayı gören Serdar Başpınar, "Ben dışarıdaydım yeni gördüm. Yokuş aşağı geliyor frene basıyor şoför ama kayıyor araç. Kırıyor direksiyonu kırıyor. Ölen yok hafif yaralananlar var." dedi.