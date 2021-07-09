Uzan ailesinden TMSF'nin el koyduğu şirketler için tazminat davası

Uzan ailesi, TMSF'nin el koyduğu şirketleri alanlara 69 milyar Euro'luk tazminat davası açtı.

Cem Uzan ve Hakan Uzan, aralarında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF), Motorola ve Vodafone'un da bulunduğu 60 firma ve kişiye yaklaşık 69 milyar Euro tutarında tazminat davası açtı. Uzan'lar TMSF'nin el koyduğu şirketleri satın alanları "dolandırıcılık ve haksız kazançla" suçluyor.

Euronews'un yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, Uzan'ların açtığı, Paris İstinaf Mahkemesi'nde açılan davada sanıklar arasında Suzan Sabancı, Ferit Şahenk, Aydın Doğan, Nihat Özdemir ve Ahmet Nazif Zorlu gibi isimler de yer alıyor. TMSF'nin el koyduğu Uzan grubuna ait şirketleri satın alan sanıklara 'dolandırıcılık ve haksız kazanç elde etme suçlamaları' yöneltiliyor.

Davacılar, 2005'te gerçekleşen satışlarla ilgili tazmin edilmesi gereken miktarın 68.9 milyar Euro olduğunu savundu.

Davanın ilk duruşmasının savunma tarafına tanınacak süreden dolayı 2021 sonunda ya da 2022 başında görülmesi bekleniyor.

Le Figaro gazetesine konuşan Fransız mahkemesinden bir yetkili, daha önce Twitter ve Airbnb gibi şirketlerin davalarına baktıklarını ve söz konusu tazminat miktarını "şaşkınlıkla karşılamadıklarını" belirtti.