Uzman erbaş feci kazada hayatını kaybetti

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde elma hasadına işçi taşıyan minibüsün tarlaya uçması sonucu uzman erbaş Musa Düşkün (31) hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Bayramiç'in Beşik köyü mevkiinde meydana geldi. Elma hasadı için işçi taşıyan Zeki V. idaresindeki minibüs iddiaya göre kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyeti kaybedilerek 8 metre yükseklikten tarlaya uçtu. Kazada, minibüste bulunan sözleşmeli uzman erbaş Musa Düşkün hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı. Yaralılar olay yerinde sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.



Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

İHA