Uzman erbaş feci kazada hayatını kaybetti
Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde elma hasadına işçi taşıyan minibüsün tarlaya uçması sonucu uzman erbaş Musa Düşkün (31) hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Bayramiç'in Beşik köyü mevkiinde meydana geldi. Elma hasadı için işçi taşıyan Zeki V. idaresindeki minibüs iddiaya göre kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyeti kaybedilerek 8 metre yükseklikten tarlaya uçtu. Kazada, minibüste bulunan sözleşmeli uzman erbaş Musa Düşkün hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı. Yaralılar olay yerinde sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.
İHA
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