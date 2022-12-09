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Uzman erbaş feci kazada hayatını kaybetti

Uzman erbaş feci kazada hayatını kaybetti
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Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde elma hasadına işçi taşıyan minibüsün tarlaya uçması sonucu uzman erbaş Musa Düşkün (31) hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Bayramiç'in Beşik köyü mevkiinde meydana geldi. Elma hasadı için işçi taşıyan Zeki V. idaresindeki minibüs iddiaya göre kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyeti kaybedilerek 8 metre yükseklikten tarlaya uçtu. Kazada, minibüste bulunan sözleşmeli uzman erbaş Musa Düşkün hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı. Yaralılar olay yerinde sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

İHA

Etiketler çanakkale tarla minibüs trafik kazası
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