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  3. Salgın ''alın size normalleşme'' dedi: Vaka sayısı 20 bini aştı!

Vaka sayısı 20 binin üzerinde! İşte son 24 saatin korona tablosu

Sağlık Bakanlığı son 24 saatin koronavirüs tablosunu açıkladı. Paylaşılan tabloya göre vaka artışı devam ederken uzun zaman sonra ilk kez 20 binin üzerine çıktı.

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 81 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini, 20 bin 49 kişiye vaka, 902 kişinin koronavirüs hastası olarak tespit edildiğini bildirdi. 

Koronavirüs nedeniyle 29 bin 777 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 2 milyon 950 bin 603'e yükseldi. Bugün iyileşen sayısı 18 bin 615 oldu.  

AĞIR HASTA SAYISI BİN 503

Tabloya göre, toplam test sayısı 35 milyon 787 bin 480, toplam ağır hasta sayısı bin 503, toplam iyileşen sayısı 2 milyon 770 bin 638, bugünkü test sayısı 184 bin 452 olarak kayıtlara geçti.

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Etiketler korona koronavirüs vaka sayısı ölüm sayısı sağlık bakanlığı fahrettin koca covid
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