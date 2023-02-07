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Vali Yerlikaya duyurdu: Yarın izinli sayılacaklar

Vali Yerlikaya duyurdu: Yarın izinli sayılacaklar
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, olumsuz hava koşulları nedeniyle engelli, malûl ve hamile personel ile 10 ve daha küçük yaşta çocuğu olanların yarın izinli sayılacağını açıkladı.

İstanbul'da yarın engelli, malûl ve hamile personel ile 10 ve daha küçük yaşta çocuğu olanlar idari izinli sayılacaklar. Açıklama İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan geldi.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Meteorolojik verilere göre İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle (sağlık çalışanları hariç) kamu kurumlarında çalışan engelli, malûl ve hamile personel, 10 ve daha küçük yaşta çocuğu olanlar (8 Şubat Çarşamba (yarın) idari izinli sayılacaktır!" dedi.

Etiketler yerlikaya hamile engelli izin
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