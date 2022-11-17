Villa rantı zeytinlikleri yok ediyor

AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, zeytin ağaçlarıyla kaplı Edremit sahiline yakın bölgede bulunan ve bakanlığın yaptığı plan değişikliğiyle villa yapımına uygun hale getirilen iki parseli satışa çıkardı.

AK Partili Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, zeytin ağaçlarıyla kaplı Edremit sahiline yakın bölgedeki iki parseli satışa çıkardı.

Okul alanı olarak planlanmış olan zeytinlik, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yaptığı plan değişikliğiyle villa yapımına uygun hale getirilmişti.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Edremit Narlı Mahallesi’nde bulunan, sahile 300 metre mesafedeki 2 parseli satmak için ihale açtı. 475 ada, 1 ve 3 No’lu parsellerin satışı kapsayan ihale 30 Kasım 2022 tarihinde yapılacak. Birisi bin 206 metrekare diğeri 3 bin 444 metrekare olan arsalar için toplam 22 milyon 150 TL tahmini bedel belirlendi. İmar durumuna göre parsellere 2 katlı villalar yapılabilecek.

VİLLA RANTI ZEYTİNLİKLERİ YOK EDİYOR

Satılacak olan parsellerin bulunduğu bölge zeytinliklerle kaplı olmasına rağmen, son yıllarda büyük bir hızla artan villa inşaatlarının baskısı altında. Satışa konu parseller de zeytin ağaçlarıyla kaplı. Büyük olan parsel 2009’da yapılan imar planlarında okul alanı olarak planlanmıştı. Ancak 2019’da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Hazine'ye ait parselleri rezerv yapı alanı olarak belirlemişti. Rezerv yapı alanı ilanından kısa bir süre sonra da söz konusu parseller, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne devredilmişti.

Bakanlık, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin yetki devrine istinaden, parsellerle ilgili plan değişikliği yaptı ve okul alanı olarak planlanmış parselin 2 bin 742 metrekarelik kısmını konut alanı, 702 metrekarelik kısmını da park alanı ilan etti. Plan değişikliğinin ardından Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, söz konusu parsellerin satılması için Belediye Meclisi’nden karar çıkarttı. CHP ve İYİ Parti gruplarının ret oyu verdiği karar, AK Parti’li üyelerin oylarıyla, oy çokluğuyla alındı. Belediye bu kararın ardından parselleri satışa çıkardı.