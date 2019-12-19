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  3. 19 Aralık 2019 22:38

Vücut geliştirme şampiyonu kalp krizi geçirip öldü

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde vücut geliştirme şampiyonu ve eğitmeni olan Mehmet Mete Yıldız kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Vücut geliştirme şampiyonu kalp krizi geçirip öldü
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde vücut geliştirme şampiyonu ve eğitmeni Mehmet Mete Yıldız, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

44 yaşındaki Yıldız, akşam saatlerinde Numune Evler Mahallesi'ndeki evinde fenalaştı.

Yakınlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırılan Yıldız, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Aynı zamanda veteriner hekim olan Yıldız'ın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

AA

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