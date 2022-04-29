Yamaha Riding Academy'den annelere ücretsiz motosiklet eğitimi

İstanbul Tuzla’da konumlanan Yamaha Riding Academy'de belirlenen günlerde, A1, A2 ya da A sınıfı ehliyet sahibi kadınlara doğru ve güvenli motosiklet kullanımı için gerekli olan tüm teorik ve pratik bilgilerin verileceği 1 günlük ücretsiz eğitimler veriliyor.

Annesi motosiklet kullanan herkes için farklı bir hediye olabilecek eğitim, anne-kız birlikte alındığında Anneler Günü için eşsiz ve unutulmaz bir deneyim olacaktır.

Özellikle büyük şehirlerde artan trafik sıkıntısı nedeni ile şehir hayatını kolaylaştıran ve doğru sürüş teknikleri ile kullanıldığında güvenli bir ulaşım aracı olan motosiklet, pandemi döneminde daha fazla tercih edilir oldu. Motosiklet dünyasına doğru ve bilinçli bir başlangıç yapmak isteyen, şehir içi sürüşlerinde gelişim sağlamak isteyen sürücüler Yamaha Riding Academy’de güvenli sürüş eğitimleri alırken aynı zamanda sürüş deneyiminin verdiği güvenle motosikletten keyif almanın da ayrıcalıklarını öğreniyor. İstanbul yer alan Autodrom pistinde verilen ve 1 tam gün süren eğitimlerde 4 kişilik gruplar oluşturuluyor. http://yamaharidingacademy.com/ adresi üzerinden alınan başvurular sonucu, eğitim için uygun bulunan sürücüler her ay belirlenen 2 gün eğitime katılıyor. Yamaha Riding Academy’nin deneyimli eğitmeni Metehan Yılmaz’ın verdiği eğitimlere A1, A2 ya da A sınıfı ehliyet sahibi kadın sürücüler katılabiliyor.

Dünya çapında tavsiye edilen eğitim programı...

Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Motosiklet Federasyonu onaylı Sürüş Akademisi Yamaha Riding Academy'de katılımcılara bilimsel veriler eşliğinde hazırlanmış güvenlik ipuçları veriliyor. Yamaha Motor Co. Japonya’nın hazırladığı ve dünya çapındaki eğitim programlarının tavsiye ettiği içeriğe sahip eğitimi alanlar, doğru motosiklet kullanımı hakkında bilgi edinirken, güvenli sürüşün ne demek olduğunu daha yakından anlama fırsatı yakalıyor. Ayrıca sürüş sırasında aniden karşılaşabilecek olası tehlikeleri ya da engelleri tanımak ve ortadan kaldırma yöntemlerini öğreniyorlar.