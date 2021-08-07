Yangın söndürme uçağının bu sortisi olay oldu

Yangın söndürme çalışmalarına destek vermek için İspanya’dan gelen 2 adet yangın söndürme uçağı çalışmalarına devam ediyor.

İspanyadan gelen uçaklardan birisi alçak uçuş yaparak su bıraktı. Vatandaşın o harekete tepkisi ise ‘Allah’ını seveyim senin’ oldu. Hüseyin Aygün twitterdan paylaştığı fotoğrafta İspanyol yangın söndürme uçaklarının sortisini, “Bir günde 45 sorti yapan İspanyol ekibin kadın pilotu, ‘görev tamam’ diyor.” ifadeleriyle paylaştı.