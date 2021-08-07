  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yangın söndürme uçağının bu sortisi olay oldu

Yangın söndürme uçağının bu sortisi olay oldu

Yangın söndürme çalışmalarına destek vermek için İspanya’dan gelen 2 adet yangın söndürme uçağı çalışmalarına devam ediyor.

İspanyadan gelen uçaklardan birisi alçak uçuş yaparak su bıraktı. Vatandaşın o harekete tepkisi ise ‘Allah’ını seveyim senin’ oldu.  Hüseyin Aygün twitterdan paylaştığı fotoğrafta İspanyol yangın söndürme uçaklarının sortisini, “Bir günde 45 sorti yapan İspanyol ekibin kadın pilotu, ‘görev tamam’ diyor.” ifadeleriyle paylaştı.

 

Etiketler sorti ispanya yangın söndürme uçağı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kılıçdaroğlu seçim beklediği tarihi açıkladı
Canlı yayın karışınca canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı
Müsilajdan sonra yeni tehdit ortaya çıktı!
Orman yangının tehdit ettiği Çine’de 6 mahallede tahliye edildi!
Bu görüntülere yürek dayanmaz! Ölüme terk edildiler
Müjde! Orman yangınları bölgesinde beklenen yağış başladı!
Kabine revizyonunda işte MEB'ten sonra sıradaki 3 bakanlık!
Seat Arona yenilendi... İşte Türkiye satış fiyatı
Kocaeli'de polisten uyuşturucu operasyonu
Yağışlar Bursa'yı birbirine kattı! Ev ve iş yerleri sular altında