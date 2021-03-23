Yargıtay'dan Canan Kaftancıoğlu kararı
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen cezalardan birinin bozulmasını diğerlerinin onanması gerektiğini savundu.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen cezadan birinin bozulmasını istedi. Başsavcılık diğer cezalarında onanması gerektiğini savundu. Dosya, Yargıtay 16. Ceza Dairesinin incelemesinden sonra karara bağlanacak.
İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Kaftancıoğlu hakkında verdiği 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezası kararı Yargıtay’da.
Sabah gazetesinden Halit Turan’ın haberine göre duruşmalı inceleme talebini reddeden Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tebliğname hazırlayarak dosyayı temyiz istemini görüşecek Yargıtay 16. Ceza Dairesine gönderdi.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Kaftancıoğlu'na "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan verilen 1 yıl 6 ay hapis cezasının bozularak suçun "suçu ve suçluyu övme" yönünden incelenmesi gerektiğini belirtti.
Tebliğnamede, Canan Kaftancıoğlu'nun "Cumhurbaşkanına hakaret" "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni alenen aşağılama", "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret", "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçlarından verilen 8 yıl 2 ay 20 gün hapis cezasının onanması talep edildi.
Dosyayla ilgili son kararı temyiz kararını görüşecek Yargıtay 16. Ceza Dairesi verecek.
Sabah
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