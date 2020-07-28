Yasak aşk yaşayan belediye başkanının mesajları ortaya çıktı: Erotik fotoğraf gönder

Antalya'nın bir ilçenin belediye başkanı Halil Ö. ile şoförü Ahmet T.'nin eşi Sümeyra T. arasındaki yasak aşk skandalında WhatsApp yazışmaları basına sızdı. Halil Ö.'nün Sümeyra T.'ye gönderdiği bir mesajda erotik fotoğraf isteğinde bulunması dikkat çekti.

Belediye başkanı Halil Ö. ile makam şoförü Ahmet T.'nin eşi Sümeyra T. arasında yasak aşk yaşandığı öne sürüldü. İlk eşinden boşanan 1 çocuk annesi Sümeyra T. ile Ahmet T. çiftinin 11 Nisan 2019'daki nikahını ilçe belediye başkanı Halil Ö. kıydı.

"YAZIŞMALARIN EKRAN KAYDINI ALDI"

Evli olan Başkan Halil Ö., bir süre sonra Ahmet T.'yi, belediye şirketi Ebton A.Ş. üzerinden işe alarak, kendisine makam şoförü yaptı. Ahmet T., bir süre sonra açık kalan eşinin telefonundan Başkan Ö. ile yazışmalarına şahit oldu. Telefondaki yazışmaları okuyan ve bunların ekran kaydını alan Ahmet T., 20 Temmuz'da işinden istifa ederek, noter aracılığıyla belediyeye tebligat gönderdi. Ahmet T. dilekçesinde, eşiyle Başkan Halil Ö. arasında uygunsuz fotoğraf ve yazışmaların olduğunu, Halil Ö.'nün eşine gönderdiği konumda buluştuklarını, bu durumu adresin çevresindeki kamera kayıtlarından tespit ettiğini belirtti. Ahmet T., eşi ve Belediye Başkanı Ö. arasında geçtiği iddia edilen yazışmaları sosyal medya hesabından paylaştı. Başkan Halil Ö.'nün yasak aşkı Sümeyra T.'ye gönderdiği mesajlarda "Erotik fotoğraf gönder" demesi dikkat çekti.

BAŞKAN İDDİALARI YALANLADI

Belediye başkanı Halil Ö. ise yerel internet sitesi antalyahaberal.com'a yaptığı açıklamada, Ahmet T.'nin disiplin sorunu olduğunu iddia ederek, şüpheli hareketleri üzerine temmuz ayı başlarında yaptırdığı aramada, makam koltuğunun altında ve otomobilinde kendi oturduğu bölümün önünde, internet ortamından satılan amatör iki dinleme cihazı bulduğunu öne sürdü. Halil Ö., 10 Temmuz'da iş akdini sonlandırdığı Ahmet T.'nin, eşini de kullanarak kendisine bel altı iftira attığını öne sürdü.

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