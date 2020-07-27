Kocasını belediye başkanıyla aldattığı iddia edilen kadın konuştu

Antalya'da bir ilçe belediye başkanının nikahını kıydığı makam şoförünün eşi Sümeyra T. ile yasak aşk yaşadığı yönünde ortaya atılan iddia gündeme bomba gibi düştü.

Sabah gazetesinde yer alan haberde; Antalya'da bir ilçe belediye başkanının, şoförü olarak görev yapan Ahmet T.'nin eşiyle yasak aşk yaşadığı öne sürüldü. Haberde ikilinin nikahını da belediye başkanının kıydığı detayına yer verildi.

ŞOFÖRÜN KARISINDAN AÇIKLAMA

WhatsApp yazışmalarının da yayınlandığı skandal sonrası tüm gözlerin çevrildiği başkan telefonlara cevap vermezken, belediye başkanıyla yasak aşk yaşadığı konuşulan Sümeyra T. ise Sümeyra B. adıyla Facebook hesabı açıp hakkındaki iddialara yanıt verdi.

"İFTİRA" OLARAK NİTELENDİRDİ

Durumu namusunu, şerefini, onurunu ayaklar altına alan asılsız iftira olarak niteleyen Sümeyra T., boşanma aşamasında olduğu Ahmet T.'nin kendisini ölümle tehdit ettiğini öne sürdü.

ALDATILAN EŞ: HESAP SORMAK İSTİYORUM

Aldatıldığını öne süren Ahmet T. ise yaşanan süreci şöyle özetledi: "Eşinden boşanıp İstanbul'dan dönen Sümeyra ile tanışıp evlenmeye karar verdik. Nikâhımızı belediye başkanı kıydı. Hayatım bu noktadan itibaren değişti. Başkan bir süre sonra beni işe alıp makam şoförü yaptı. Her şey yolunda giderken o telefon kayıtlarını gördüm ve neye uğradığımı şaşırdım. Hatta bir keresinde beni ilçe dışına göreve gönderip eşimle buluşma planları yaptıklarını tespit ettim. Çok üzgünüm. Boşanmak ve ikisinden de adalet önünde hesap sormak istiyorum. Ben bu yaşıma kadar namusu ve onuruyla yaşamış, ekmeğini kazanmanın derdinde olan biriyim."

Böylesi Brezilya dizilerinde yok! Belediye başkanının yasak aşk skandalı!