Yasak ne zaman kalkacak? İstanbul Valisi'nden motokurye açıklaması
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkış yasağının yarın saat 08.00'de sona ereceğini açıkladı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkış yasağının yarın saat 08.00'de sona ereceğini açıkladı.
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