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Yazdığı şiirlerle gündeme gelen muhtar adayı: Dizi teklifi aldım

Yazdığı şiirlerle gündeme gelen muhtar adayı: Dizi teklifi aldım
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31 Mart yerel seçimlerinde Kırşehir'de muhtar adayı olan ancak akrabalarından destek alamayan çoban Aydın Battal, yazdığı şiirle akrabalarına sitem ederek dikkat çekmişti. Aydın'a bir dizi için teklif geldiği öğrenildi.

Kırşehir'de, Mahalli İdareler Seçimleri sonrasında kendisine oy vermeyen baldızı ve bacanağına yazdığı şiirle sitem eden çoban Aydın Battal film teklifi aldı.

DİZİ TEKLİFİ ALDI

Yaşadıklarını İHA'ya anlatan Aydın Battal; film teklifinin kendisini mutlu kıldığını ve Kırşehir adına heyecan dolu olduğunu söyledi. Battal, açıklamasında; "Bildiğiniz üzere bir şiir yazdım. Memleket beni bağrına bastı, herkese teşekkür ederim. Birkaç dizi ve filmden rol teklifi aldım. Bu sevinçli haberi paylaşmak istedim. Kırşehiri'mizi iyi temsil ettiğimizi düşünüyorum" dedi.
Dizi teklifi alan Battal, köyünde muhtar adayı olduktan sonra 300 oyun 29'unu alarak bacanağı ve baldızına sitem dolu şiir yazmıştı.

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