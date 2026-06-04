YDUS sonuçları açıklandı

ÖSYM, 2 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleştirilen Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS) sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Sınav değerlendirme sürecinde yapılan soru iptali ve cevap anahtarı güncellemesinin ardından adaylar, sonuçlarını ÖSYM’nin sonuç açıklama sistemi üzerinden görüntüleyebilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2 Mayıs 2026 tarihinde düzenlenen Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'na (YDUS) ilişkin değerlendirme işlemlerinin tamamlandığını bildirdi. Adaylar, sonuçlarını bugün (4 Haziran) saat 15.00’ten itibaren resmi internet adresi üzerinden öğrenebiliyor.

ÖSYM, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2 Mayıs 2026 tarihinde uygulanan YDUS'un analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş olup Anesteziyoloji ve Reanimasyon Testi Temel Soru Kitapçığı’nda yer alan 7 numaralı sorunun 'C' olarak girilmiş cevabının 'E' olarak değiştirilmesine ve Acil Tıp Testi Temel Soru Kitapçığı’nda yer alan 55 numaralı sorunun iptal edilmesi karar verilerek değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 4 Haziran saat 15.00'ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir" ifadelerini kullandı.

İHA