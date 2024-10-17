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Yeni çözüm süreci için skandal iddia: ''Demirtaş'ı salıp, Öcalan'a ev hapsi verecekler''

Yeni çözüm süreci için skandal iddia: ''Demirtaş'ı salıp, Öcalan'a ev hapsi verecekler''
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MHP lideri Bahçeli'nin TBMM'nin açılışında DEM Partili milletvekilleriyle el sıkışmasının ardından Ankara kulislernde başlayan "yeni bir çözüm süreci mi" tartışmalarında gazeteci İdris Akyüz, AK Parti iktidarının yeni bir çözüm süreciyle, eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan'ın cezasını ev hapsine çevirip, Selahattin Demirtaş'ı da serbest bırakmaya hazırlandığını iddia etti.

TBMM'nin in yeni yasama yılı açılışında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin DEM Parti sıralarına giderek partililerle tokalaşmasının ardından başlayan 'yeni çözüm süreci' tartışmaları gündemdeki yerini koruyor. 

TELE1'de yayınlanan ve Tuncay Mollaveisoğlu'nun sunduğu Anında Manşet programına konuk olan gazeteci İdris Akyüz, yeni çözüm süreci hakkındaki görüşlerini aktardı.

Akyüz, AK Parti'nin yeni çözüm süreci söylemleriyle iktidarını uzatmak için hamleler yaptığını belirterek, "Kendi iktidarını uzatmak için için Öcalan'a Demirtaş'a ve dolayısıyla Kürt yurttaşıma bir mesaj verip yoklama yapıyorlar" dedi. 

AK Parti'nin iktidarını sürdürmek için daha önce dikkate almadığı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını işleme alabileceğini de belirten Akyüz, "Yarın öbür gün Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarını tanırsa Abdullah Öcalan'a ev hapsi uygulaması yapılırsa hiç şaşırmam. Bu iktidar kendi sürecini sağlamlaştırmak iktidarda kalmak için tüm bunları yapabilir. Demirtaş'ın da 1 yıl sonra serbest kalacağını ilan edebilirler. DEM Parti bu tuzağa düşmemeli" ifadelerini kullandı.

 Akyüz, yeni anayasa talebinin toplumdan çıkmadığını AK Parti iktidarını uzatmak için ortaya attığını belirterek, "Bu ülkede toplum mu yeni bir anayasa istedi? 2010 referandumu ile 2017 referandumundaki talep toplumdan mı doğdu? Yoksa kendi anayasasını yapmak için mi dayatıldı?" diye sordu. 

Akyüz yeni çözüm süreciyle ilgili DEM Parti'ye de seslenerek, "6 milyon oy almış bir partinin bu tuzağa düşmeyeceğini düşünüyorum ama emin de değilim" dedi. 

Etiketler Selahattin Demirtaş abdullah öcalan açılım çözüm çözüm süreci yeni açılım açılım süreci idris akyüz
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