Yenidoğan çetesinden sonra ''diyaliz'' çetesi iddiası

Türkiye yenidoğan çetesini konuşurken skandal bir iddia ortaya atıldı. Bebeklerin ölümüne neden olan çeteden sonra şimdi de yatağa bağımlı hastaların usulsüz bir şekilde diyaliz ünitesi olan özel hastanelere sevk edildiği öne sürüldü.

İstanbul'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ndeki çalışanlarla ortak hareket ederek, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden olan yenidoğan çetesi tüm Türkiye'yi şoka uğrattı. Herkes infial yaratan yenidoğan çetesi olayını konuşurken, sağlık alanında yaşanan bir usulsüzlük iddiası daha gündeme bomba gibi düştü.

E-NABIZ'DAKİ DETAYLARA KISITLAMA

Sözcü Tv'de İpek Özbey’in sunduğu Nokta Atışı programına katılan gazeteci Fatih Ergin, yatağa bağımlı hastaların usulsüz bir şekilde diyaliz ünitesi olan özel hastanelere sevk edildiğini söyledi. Sevk edilen özel hastanede hastanın hikayesine ve epikriz raporuna bakılmadığını belirten Ergin, bazı hastaların dosyalarına diyalize bağlanmadığı halde “diyalize bağlandı” yazıldığını iddia etti.

Ergin, hasta yakınlarının e-Nabız’daki detayları görmesinin kısıtlandığını ve hedefin genel olarak yaşlı hastalar olduğunu ileri sürdü.

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