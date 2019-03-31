Şanlıurfa ve Mardin'de sandığa kan bulaştı: Çok sayıda yaralı var

Şanlıurfa'nın merkez ilçeleri Haliliye, Eyyübiye, Karaköprü ile Harran, Birecik ve Akçakale ilçelerinde muhtarlık seçimlerinde adaylar ile yakınları arasında kavga çıktı. Çok sayıda kişinin karıştığı; silah, taş ve sopaların kullanıldığı kavgalarda 25 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılırken, güvenlik güçleri olaylara karışanları gözaltına aldı. Gerginliğin yaşandığı mahallelerde güvenlik güçlerince yeni bir olay yaşanmaması için önlemler artırıldı.



NUSAYBİN'DE İKİ MAHALLEDE KAVGA: 4 YARALI

Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı Kuyular ve Kantar mahallerinde sandık başlarında gerginlik yaşandı. Çıkan kavgalarda 4 kişi yaralandı. Yaralılar, Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis ekipleri, olayların daha fazla büyümemesi için mahallelerdeki tedbirleri artırdı.

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