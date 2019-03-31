Şanlıurfa ve Mardin'de sandığa kan bulaştı: Çok sayıda yaralı var
Şanlıurfa ve Mardin'de sandığa kan bulaştı: Çok sayıda yaralı var
Erdoğan, SP lideri Karamollaoğlu'nu aradı
Erdoğan, SP lideri Karamollaoğlu'nu aradı
Denizli'nin ardından Erzincan'da korkutan deprem
Denizli'nin ardından Erzincan'da korkutan deprem
Denizli 4,9'luk depremle sarsıldı !
Denizli 4,9'luk depremle sarsıldı !
Ardahan'da sahte oy pusulası ele geçirildi
Ardahan'da sahte oy pusulası ele geçirildi
Oyunu kullanan Abdullah Gül'den açıklama
Oyunu kullanan Abdullah Gül'den açıklama
İstanbul'da seçimde silahlar konuştu: 1 yaralı !
İstanbul'da seçimde silahlar konuştu: 1 yaralı !
Suriye'den kahreden haber: 1 askerimiz şehit
Suriye'den kahreden haber: 1 askerimiz şehit
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel Yönetimler
  4. 31 Mart 2019 15:36

Şanlıurfa ve Mardin'de sandığa kan bulaştı: Çok sayıda yaralı var

#Seçim2019 Şanlıurfa'da, farklı semtlerde muhtar adayları ve yakınları arasında çıkan kavgalarda 25 kişi yaralandı. Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı 2 mahallede ise sandık başlarında çıkan kavgalarda 4 kişi yaralandı.

Şanlıurfa ve Mardin'de sandığa kan bulaştı: Çok sayıda yaralı var
A+ A-

Şanlıurfa'nın merkez ilçeleri Haliliye, Eyyübiye, Karaköprü ile Harran, Birecik ve Akçakale ilçelerinde muhtarlık seçimlerinde adaylar ile yakınları arasında kavga çıktı. Çok sayıda kişinin karıştığı; silah, taş ve sopaların kullanıldığı kavgalarda 25 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılırken, güvenlik güçleri olaylara karışanları gözaltına aldı. Gerginliğin yaşandığı mahallelerde güvenlik güçlerince yeni bir olay yaşanmaması için önlemler artırıldı.

NUSAYBİN'DE İKİ MAHALLEDE KAVGA: 4 YARALI

Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı Kuyular ve Kantar mahallerinde sandık başlarında gerginlik yaşandı. Çıkan kavgalarda 4 kişi yaralandı. Yaralılar, Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis ekipleri, olayların daha fazla büyümemesi için mahallelerdeki tedbirleri artırdı.

Malatya'da sandık başında kavga: 2 ölüMalatya'da sandık başında kavga: 2 ölü

İstanbul'da seçimde silahlar konuştu: 1 yaralı !İstanbul'da seçimde silahlar konuştu: 1 yaralı !

 

DHA

kavga , seçim , yerel seçim , nusaybin
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM