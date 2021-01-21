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  3. 21 Ocak 2021 18:36

Yeşilçam'ın efsane ismi hayatını kaybetti

Bir süredir kanser tedavisi gören Yeşilçam'ın efsane ismi Oktay Yavuz tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Yeşilçam'ın efsane ismi hayatını kaybetti
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Maltepe'deki özel bir hastanede kanser tedavisi gören Yavuz, 15 gün önce yoğun bakıma kaldırılmıştı. Yavuz'dan acı haber geldi.

Hayata gözlerini yuman usta oyuncu bugün Kurtköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Oktay Yavuz kimdir?

Ünlü oyuncu Oktay Yavuz 1 Ocak 1943 yılında Kayseri'de dünyaya geldi. 1963 yılında sinemaya başlayan Yavuz, Yeşilçam'ın kötü karakterli oyuncusu olarak ün yapsa da, yardımcı jön olarak birçok yapımda önemli rollerde de yer aldı.

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