Yine ''Dolar 24 TL'' iddiası

Dolar kuru rekor üstüne rekor kırmaya devam ederken bu akşam da geçen haftaki gibi Google'a Dolar kaç TL diye soranlar 24 TL yanıtıyla şaşırdı.

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ABD Doları Türk Lirası karşısında her gün yeni bir rekor kırarken, Doların ne kadar olduğunu öğrenmek isteyen internet kullanıcıları Google'a girip "dolar ne kadar?" yazdığından karşılığında 24.14 lira sonucuyla karşılaştı.

Google'da "Dolar ne kadar oldu", "Dolar kaç TL", "Dolar ne kadar" ve sadece "dolar" araması yapan kullanıcılar, doların 24,14 liraya kadar düştüğünü gördü.

Google'da yaşanan olayın sistemsel bir hatadan kaynaklandığı düşünülürken şirketten konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

Hatırlanacağı gibi 29 Ekim'de de aynısı olmuş ve Google Dolar/TL'nin 24,05 TL olduğunu göstermişti. Sosyal medyada tartışılan olayın teknik arızadan olduğu düşünülürken döviz kurunun 2 haftadır Google tarafından neden 'düşük' gösterildiği ise çözümlenemedi.

Bugün de aynı durum yaşanınca Google'daki sonucu gören kullanıcılar "Yine mi yahu" dedi..

Cuma günü piyasaların kapanmasıyla 28 lira 38 kuruş olan doların Google tarafından neden 24.14 lira gösterildiği ise bilinmiyor. Konunun bir sistem hatası olma ihtimali üzerinde durulurken şirketten henüz bir açıklama yapılmadı.

Piyasaların kapalı olması nedeniyle merak edilen durum sosyal medyada da gündem oldu. Sosyal medyada tartışılan olayın teknik arızadan olduğu düşünülürken Google tarafından neden 24,05 lira gösterildiği ise çözümlenemedi.

Oysa Google Dolar kuru için 24 TL derken, piyasalar kapalı olsa da Dolar kuru 28,38 TL'den, Euro 30,48 TL'den işlem görüyor.

İşte Google'daki Dolar kuru hatası:

Dolar ve altından rekor üstüne rekor

Haftanın son işlem gününde piyasalar Türkiye İstatistik Kurumu'ndan dün gelen olan Ekim ayı enflasyon verileri sonrasında başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem döviz hem de değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki zirve seyrini sürdürmüştü.

TÜİK Ekim ayı enflasyon verileri

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %39,39, aylık %1,94 arttı

Yİ-ÜFE (2003=100) 2023 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %1,94, bir önceki yılın Aralık ayına göre %38,70, bir önceki yılın aynı ayına göre %39,39 ve on iki aylık ortalamalara göre %58,46 artış gösterdi.

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %61,36, aylık %3,43 oldu

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2023 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %3,43, bir önceki yılın Aralık ayına göre %55,00, bir önceki yılın aynı ayına göre %61,36 ve on iki aylık ortalamalara göre %54,26 olarak gerçekleşti.

Çarşamba günü Fed Başkanı Powell’ın güvercin yorumları sonrasında tahvil piyasasındaki getirilerde ve doların küresel çapta 6 büyük rakibi karşısındaki performansını ölçen dolar endeksinde gerileme yaşanmıştı. Dolar/TL, eylül başından bu yana devam eden günlük sınırlı yükselişini bugün de sürdürüyor. TÜİK'in açıkladığı Ekim ayı enflasyon verilerinin ardından Dolar kuru yeni zirve olan 28,40 TL seviyesini gördü. Böylelikle kur, gün içi işlemlerde rekor tazeledi.

ENAG Ekim 2023 enflasyon rakamları

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) her ay olduğu gibi bu ay da Türkiye İstatistik Kurumu'ndan kısa bir süre önce Ekim 2023 enflasyon verisini açıkladı. Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) verilerine göre ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Ekim ayında %5,09 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı %126,18 olarak gerçekleşti. 2023 yılı, Ocak-Ekim dönemi enflasyon oranı ise %105,48 oldu.

Enflasyon beklentisi neydi ?

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Kasım Cuma günü açıklanacak ekim ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlanmıştı ve ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 4,08 olmuştu. Ankete katılan ekonomistlerin ekim ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 3,60, en yüksek yüzde 4,50 aralığında yer almıştı. Ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 4,08) göre bir önceki ay yüzde 61,53 olan yıllık enflasyonun yüzde 62,36'ya çıkacağı hesaplanıyordu.

TCMB'nin yıl sonu enflasyon tahmini

Piyasaların yakından takip ettiği enflasyon raporu açıklandı. TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, yılın dördüncü enflasyon raporu için basın toplantısı düzenledi. TCMB, yıl sonu enflasyon tahminini 7 puan artışla yüzde 65'e çıkardı. Böylece yıl sonu tahmini Orta Vadeli Program'daki seviyeye çekildi.

Gram altında rekor

ABD tarım dışı istihdam verisi sonrası ons altın ise 1987 dolardan 2 bin dolar seviyesine kadar yükseldi. Gram altın 1.830 liraya yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni