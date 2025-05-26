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Yine tavuk yemeği, yine zehirlenme vakası: Onlarca kişi hastanelik oldu

Yine tavuk yemeği, yine zehirlenme vakası: Onlarca kişi hastanelik oldu
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Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde düğünde ikram edilen tavuk ve pilavdan yiyen 22 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesi ile hastaneye başvurdu.

Adapazarı ilçesinde düzenlenen düğünde davetlilere yemek ikramında bulunuldu. Burada tavuk ve pilavdan yiyen 22 kişi mide bulantısı, kusma, baş dönmesi ve halsizlik şikayetleri ile hastanelere başvurdu. Gıda zehirlenmesi şüphesi ile hastaneye başvuran22 kişi tedavileri sonrasında taburcu edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

 

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İHA

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Etiketler tavuk tavuk pilav zehirlenme gıda zehirlenmesi
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