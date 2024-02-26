YKS başvurularında bugün son gün

Bu yıl 8-9 Haziran'da yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda 1 Şubat'ta başlayan başvuru süreci bugün ( 26 Şubat Pazartesi ) saat 23.59'da sona erecek.

YKS sınav için başvuru süreci, 1 Şubat'ta başladı. Adaylar, başvurularını ÖSYM'nin internet sitesi ya da mobil uygulaması üzerinden Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları ve şifrelerini girerek yapabilecek. ÖSYM, sınav başvurularının 26 Şubat 23.59'da sona ereceğini hatırlattı.

Sınava başvuracak adaylar her bir oturum için 295 lira ödeyecek. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın 1'inci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi 8 Haziran Cumartesi, Alan ve Yabancı Dil Yeterlilik Testleri ise 9 Haziran Pazar günü yapılacak.

YKS sonuçları ise 17 Temmuz'da açıklanacak.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

ÖSYM'den yapılan yazılı açıklamada, "2024-YKS, 8-9 Haziran 2024 tarihlerinde yapılacaktır. 8 Haziran 2024 tarihinde Temel Yeterlilik Testi (TYT), 9 Haziran 2024 tarihinde sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacaktır. Sınava başvurular, 1-26 Şubat 2024 tarihleri arasında yapılacaktır. Adaylar başvurularını, 1 Şubat 2024 tarihinde saat 12.15’ten itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin 'https://ais.osym.gov.tr' adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan yapabilecektir" denildi.

SINAV ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

Öte yandan 2024 yılı için sınav ücreti 295 TL oldu. Sadece TYT'ye girecek adaylar 295 TL, TYT ile birlikte AYT veya YDT'den herhangi birine girmek isteyen adaylar 590 TL, TYT, AYT ve YDT'nin tümüne girmek isteyen adaylar ise 885 TL yatıracak.