YKS tercih kılavuzu yayımlandı

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından YKS tercih kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayımlandı.

2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlandı.

2023 YKS tercih kılavuzu, sonuçların açıklanmasının ardından araştırılan konular arasında yer almaya başladı. YKS tercih kılavuzu kapsamında taban puanlar ve koşullar gibi detayları görüntüleyebilecek olan öğrenciler, ÖSYM'nin kılavuzu yayımlayacağı tarihi araştırmaya başladı.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının, "sonuc.osym.gov.tr" adresinden ilan edilmesinin ardından tercih sürecinin de 27 Temmuz 2023 ve 8 Ağustos 2023 tarihleri arasında olacağı açıklandı.

YKS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI

2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 20-25 Temmuz 2023 tarihleri arasında ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmaktadır.

Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM’den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir.