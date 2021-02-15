SON DAKİKA
İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMA YASAĞI ESNETİLDİ
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 15 Şubat 2021 10:55

YÖKDİL başvuruları için bugün son gün

ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL/1) için başvuru süresi bugün 23.59'da sora erecek.

YÖKDİL başvuruları için bugün son gün
A+ A-

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2021-YÖKDİL/1 sınavı başvurularının son gününün 15 Şubat olduğu hatırlattı. 

Yapılan açıklamada, internet aracılığıyla yapılacak bireysel başvuruların bugün 23.59'a kadar gerçekleştirilebileceği belirtildi.

ÖSYM , Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı , YÖKDİL/1
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM