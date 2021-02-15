YÖKDİL başvuruları için bugün son gün

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2021-YÖKDİL/1 sınavı başvurularının son gününün 15 Şubat olduğu hatırlattı.
Yapılan açıklamada, internet aracılığıyla yapılacak bireysel başvuruların bugün 23.59'a kadar gerçekleştirilebileceği belirtildi.
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