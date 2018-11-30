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  3. 30 Kasım 2018 23:50

Yolcu otobüsü şarampole uçtu: Çok sayıda yaralı var

Ağrı'da kontrolden çıkan bir yolcu otobüsü şarampole devrildi. Kazada 19 kişi yaralandı.

Yolcu otobüsü şarampole uçtu: Çok sayıda yaralı var
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Ağrı’nın Patnos ilçesinde, kontrolden çıkan yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 19 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Patnos ilçesinin Dedeli Beldesi mevkiinde meydana geldi. Bayram Tozun yönetimindeki .. .. .. plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Van-Patnos arası yolcu taşımacılığı yapan Pınaşya Turizme ait yolcu otobüsündeki 19 kişi yaralandı. İhbar üzerine Olay yerine çok sayıda sağlık, AFAD, Jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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