  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yolda yürüyen kadına iğrenç taciz kamerada

Yolda yürüyen kadına iğrenç taciz kamerada

Güncelleme:

Küçükçekmece'de motosikletli bir kişinin yolda yürüyen bir kadına fiziksel tacizde bulunup olay yerinden uzaklaştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Küçükçekmece'de bir motosikletlinin yolda yürüyen kadını elle taciz edip kaçtığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, dün öğle saatlerinde Tevfikbey Mahallesi'nde plakasız motosikletle ilerleyen şüpheli, yolun karşısına geçen kadına elle tacizde bulunarak kaçtı.

Yaşadığı olaydan dolayı sinir krizi geçiren kadını çevredeki vatandaşlar sakinleştirdi. Mağdur kadın, polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Bu arada, olay anı çevredeki bir güvenlik kamerasınca kayıt altına alındı.

Etiketler taciz kamera motosiklet kadın
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Meryem Uzerli cesur itirafıyla alkış aldı Meryem Uzerli cesur itirafıyla alkış aldı Bülent Ersoy, canlı yayında Arto'nun sesini kesti Bülent Ersoy, canlı yayında Arto'nun sesini kesti İstanbul'da köpeğe tecavüz eden sapık tutuklandı İstanbul'da köpeğe tecavüz eden sapık tutuklandı Uzman isim asgari ücret için yeni tarihi açıkladı: ''Temmuz değil'' Uzman isim asgari ücret için yeni tarihi açıkladı: ''Temmuz değil'' Müge Anlı'da kan donduran itiraf: Öldürüp kıyma makinesinden çektiler Müge Anlı'da kan donduran itiraf: Öldürüp kıyma makinesinden çektiler Dövmecide pompalı tüfekle dehşet saçtı Dövmecide pompalı tüfekle dehşet saçtı İsmail Kartal'ın yeni takımı belli oldu İsmail Kartal'ın yeni takımı belli oldu İnternet tarifelerine büyük zam İnternet tarifelerine büyük zam Güzel şarkıcı hastalığını ilk kez açıkladı: Lösemiyim Güzel şarkıcı hastalığını ilk kez açıkladı: Lösemiyim Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun 'en'leri belli oldu Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun 'en'leri belli oldu