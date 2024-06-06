Yolda yürüyen kadına iğrenç taciz kamerada
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Küçükçekmece'de motosikletli bir kişinin yolda yürüyen bir kadına fiziksel tacizde bulunup olay yerinden uzaklaştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Küçükçekmece'de bir motosikletlinin yolda yürüyen kadını elle taciz edip kaçtığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Alınan bilgiye göre, dün öğle saatlerinde Tevfikbey Mahallesi'nde plakasız motosikletle ilerleyen şüpheli, yolun karşısına geçen kadına elle tacizde bulunarak kaçtı.
Yaşadığı olaydan dolayı sinir krizi geçiren kadını çevredeki vatandaşlar sakinleştirdi. Mağdur kadın, polis merkezine giderek şikayetçi oldu.
Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Bu arada, olay anı çevredeki bir güvenlik kamerasınca kayıt altına alındı.
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