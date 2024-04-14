YRP'den seçim sonuçlarına 4. itiraz

Yeniden Refah Partisi, Yüksek Seçim Kuruluna olağanüstü itirazda bulunarak, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki seçimlerin yenilenmesini talep etti. Bu partinin dördüncü itirazı oldu.

Yeniden Refah Partisi Genel Merkez Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Mahmut Tandoğan, belediye başkan adayları Hasan İzol ile itiraz dilekçelerini sunmalarının ardından açıklama yaptı. Tandoğan, 31 Mart'taki yerel seçimlerde AK Parti adayının 64 oy farkla kazandığını belirtti.

Sandık sonuç ve ilçe birleştirme tutanaklarında maddi hatalar tespit edildiğini, partisinin 72 oyunun ilçe birleştirme tutanağına "sıfır" olarak yazıldığının belirlendiğini savunan Tandoğan, ilçe seçim kuruluna başvuran bir kişinin, üç sandıkla ilgili itirazda bulunduğunu aktardı.

Tandoğan, ilçe seçim kurulunun da 3 sandığın tekrar sayılmasına karar verdiğini belirterek, "Sayım neticesinde nasıl oluyorsa AK Parti'nin oyları 3 sandıkta da artıyor, Yeniden Refah Partisinin oyları ise azalıyor." dedi.

İzol ise yeniden sayım işlemi öncesi oy torbalarında değişiklik yapıldığını iddia ederek, "Kısıtlı seçmenlerin oy kullandığını tespit ettik. Bu durum tek başına seçim yenileme sebebidir." dedi.

Şanlıurfa Siverek İlçesi Seçim Sonuçları