YSK, 2 ilçede itirazları reddetti

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), CHP'nin Isparta'nın Aksu ilçesinde seçimlerin yenilenmesi, MHP'nin de Çorum'un Uğurludağ ilçesinde oyların yeniden sayılması taleplerini reddetti.

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından itiraz süreci devam ediyor. Siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına yaptıkları itirazların ardından YSK'ya gelen itirazlar, kurul tarafından değerlendirilerek karara bağlanıyor. Bu çerçevede MHP Uğurludağ İlçe Başkanlığı temsilcileri, 7 bin 67 seçmenin oy kullandığı 35 sandıkta oyların tekrar sayılması için itirazda bulundu. YSK'da bugün yapılan toplantıda MHP'nin talebi reddedildi. Çorum'un Uğurludağ ilçesinde AK Parti'li Remzi İpek, seçimi 13 oy farkla MHP'li Zeki İpek'in önünde kazanmıştı.

YSK'nın bugün yapılan kurul toplantısında, CHP tarafından Isparta'nın Aksu ilçesinde seçimin tekrarlanması için yapılan itiraz da reddedildi. İlçede mevcut belediye başkanı AK Parti'li Veli Kahraman ile CHP'li Mehmet Çetin arasında geçen seçimin galibi 1 oy farkla belirlendi. Resmi olmayan sonuçlara göre, seçimi kazanan Veli Kahraman oldu.

DHA