YSK Başkanı Yener son sonuçları açıkladı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener saat 02.25 itibariyle Recep Tayyip Erdoğan 49.49, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise 44,79 oy aldığını duyurdu. Yener veri girişinin devam ettiğini bildirdi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, yaptığı son dakika açıklamasında 'Saat 02.25 itibarıyla toplam sandık oranlarında açılma oranları yüzde 91.93 olup yurt içi sandıklarda açılma oranı 94.68, yurt dışı sandık açılma oranları ise 36.85’tir. Bu verilere göre Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49.49, Kemal Kılıçdaroğlu 44.79, Sinan Oğan 5.29, Muharrem İnce yüzde 0.43 oy oranına sahiptir. Ayrıca Milletvekili seçimlerinde şu an itibariyle yüzde 7'lik ülke barajını geçen siyasi partilerimiz Adalet ve Kalkınma Partisi, MHP, Yeniden Refah Partisi ve Büyük Birlik Partisi. Millet İttifakı'nda, CHP ve İYİ Parti, Emek ve Özgürlük İttifakı'nda; Yeşiller ve Sol Parti ve Türkiye İşçi Partisi'dir. Veri girişlerimiz devam ediyor' dedi.