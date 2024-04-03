YSK itirazı kabul etti: Mazbata DEM Parti'ye verilecek

YSK, Van'da Belediye Başkanlığı görevinin seçimi kazanan DEM Parti'ye verilmesine karar verdi.

Van İl Seçim Kurulu Başkanlığı, Abdullah Zeydan'ın "seçime uygunluğu olmadığı" gerekçesiyle "seçilmemiş sayılmasına" ve sonraki en yüksek oyu alan ve seçilme niteliğine sahip ikinci sıradaki AK Parti adayı Abdulahat Arvas'a mazbatanın teslim edilmesine oy çokluğuyla karar vermişti.

DEM Parti, Van İl Seçim Kurulu'nun, oy çokluğu ile aldığı kararı YSK'ye taşımıştı. Kurul, gündem toplantısında başvuruyu ele aldı.

OY ÇOKLUĞUYLA KABUL EDİLDİ

Partinin itirazını kabul eden Kurul, mazbatanın 7 üyenin kabul, 4 üyenin ret oyu ile Abdullah Zeydan'a verilmesine hükmetti.

Karara ilişkin YSK önünde açıklama yapan, DEM Parti YSK Temsilcisi Mehmet Rüştü Tiryaki de YSK'nin oy çokluğuyla itirazlarını kabul ettiğini belirterek, "Yüksek Seçim Kurulu'nun kararları bildiğiniz gibi kesin. Herhangi bir itiraz olanağı yok. Anayasa Mahkemesi denetimine de tabii değil. Dolayısıyla başvurulacak başka bir makam olmadığı için mazbata Abdullah Zeydan'a verilecek." diye konuştu.