YSK'dan seçim sonuçlarına itirazlarla ilgili flaş açıklama

YSK Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs seçimleriyle ilgili yapılan itirazlara dair sosyal medyadaki paylaşımlar hakkında bir açıklama yaptı.

14 Mayıs seçimlerine yönelik itiraz süreci hakkında değerlendirmede bulunan YSK Başkanı Ahmet Yener, YSK'nin itirazları yasanın öngördüğü süre içeresinde görüşüp sonuçlandıracağını söyledi.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçimlere ilişkin sandık sonuç tutanaklarını siyasi partilerle paylaşmasının ardından sosyal medyada çok sayıda usulsüzlük iddiası içeren paylaşım yapılmıştı.

YSK Başkanı Yener bu paylaşımları "görsellerin YSK ile alakası yoktur" diyerek yalanladı.

YSK Başkanı Ahmet Yener şunları söyledi:

"14 Mayıs 2023'te yapılan cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili genel seçimlerinde 298 sayılı, 6271 sayılı ve 2839 sayılı yasalar uyarınca seçim takviminin başlangıcından, seçim sonuçlarının kesinleştirilmesine kadar tüm aşamalar siyasi parti temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilmektedir. Bu süreçte seçmen listelerinin kesinleştirilmesi işlemleri tüm aşamalarda siyasi partilerimizle SİPPORT üzerinden paylaşılmıştır. Seçim sürecinde sandık kurullarımız kamu görevlisi bir başkan, kamu görevlisi bir üye ve yasal düzenleme uyarınca 5 siyasi partili üye olmak üzere 7 kişiden oluşmaktadır.

Oy verme gününde sandıktan çıkan oy pusulaları bu kurul huzurunda sayılmakta ve tüm kurul üyelerince ıslak imza ile imza altına alınmaktadır. Sandık sonuç tutanağının bir sureti ilgili siyasi parti temsilcilerine, cumhurbaşkanı adayı temsilcilerine ve siyasi partilerin müşahitlerine verilmiştir. İlgili evrakların ilçe seçim kurullarına teslim süreci de aynı yasal düzenlemeler uyarınca siyasi parti temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşmiştir.

İlgili mevzuatlar uyarınca sandık kurullarının yapmış olduğu işlemlere karşı ilçe ve il seçim kurullarına yapılacak olan itiraz ve şikâyet süreleri de kanunda ve seçim takviminde belirtilmiştir. bu kurullarda da yasa uyarınca siyasi partilerimizin temsilcileri yer almakta ve kurumlarımız onların katılımıyla karar almaktadır. bu kurulların vermiş olduğu kararlara karşı da YSK'ya kararların itiraz hakkı bulunmakta olup YS da yasa uyarınca TBMM'de grubu bulunan 5 siyasi partinin temsilcisi de katılmaktadır. YSK, önde gelen bu itirazları yasanın ön gördüğü süre içinde görüşüp sonuçlandıracaktır.

YSK tüm aşamalarda siyasi parti temsilcilerinin bulunduğu seçim sürecindeki tüm verileri an be an SİPPORT üzerinden siyasi partilerimizle paylaşmıştır. Sosyal medyada paylaşılan görsellerin YSK ile bir ilgisi bulunmamaktadır. Sosyal medyada paylaşılan ve kamuoyunu yöneltmeye yönelik asılsın ihbarlara itibar edilmemelidir. Süreç şeffaf bir şekilde devam etmektedir.

Ayrıca yurt dışı seçmen listesine kayıtlı olan seçmenlerimiz yasal mevzuat uyarınca herhangi bir yurt dışı temsilciliğinde veya gümrüklerde oy kullanması yasal olarak mümkündür. Bu nedenle herhangi bir temsilciliğimizde kayıtlı gözüken seçmen sayısından fazla oy kullanılması yasal mevzuata uygundur. YSK teknik alt yapısı uygun olan ve seçime katılan tüm siyasi partilerle veri akışını gerçekleştirmiş olup kesin sonuçların açıklanmasından sonra da sonuçlar kurumumuzun internet sitesinde tüm kamuoyuyla paylaşılacaktır."