YSK'nın yeni başkanı belli oldu

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanlığı'na, görev süresi dolan Muharrem Akkaya yerine Ahmet Yener seçildi.

Yüksek Seçim Kurulu'nda (YSK) başkanlık seçimi sonuçlandı. YSK üyeleri arasında gizli yapılan oylamada en çok oy alan isim Ahmet Yener yeni YSK Başkanı oldu.

YSK Başkanvekili ise Ekrem Özbek oldu.

Görev süresi dolan eski başkan Muharrem Akkaya, Ahmet Yener'e görevi devrettikten sonra kurumdan uğurlandı. Akkaya, YSK önünde bekleyen basın mensuplarına, görevini Yener'e devrettiğini söyledi ve başarı diledi. Akkaya'yı uğurlayan Yener de görev süresi dolan başkan ve başkan vekiline emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Ahmet Yener kimdir ?

13/04/1966 tarihinde Beypazarı’nda doğmuştur. Ankara İmam Hatip Lisesini bitirmiş, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1989 yılında mezun olduktan sonra, askerliğini Ankara’da kısa dönem olarak yapmıştır.

Ankara hakim adayı olarak mesleğe başlayan Yener; sırasıyla Baykan, Yığılca, Sivrihisar, Osmaniye ve Kırıkkale Hâkimliği görevlerinde bulunmuştur.



Ahmet Yener, 22 Aralık 2011 tarihinde Yargıtay Üyeliği'ne seçilmiştir.

“İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarından Kaynaklanan Tazminat Davalarında Görev ve Yetki”, “İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarından Kaynaklanan Manevi Tazminat Davaları”, “İş Kazası ve Meslek Hastalığı”, “İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarından Kaynaklanan Maddi Tazminat Davaları” adlarında ortak çalışmaya dayalı dört adet eseri bulunmaktadır.

Evli ve üç çocuk babasıdır.