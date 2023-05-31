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YSK'ya siber saldırı girişimi

YSK'ya siber saldırı girişimi
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14 ve 28 Mayıs seçimlerinde Yüksek Seçim Kurulu'na yüzlerce kez siber saldırı düzenlendiği ortaya çıktı...

14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde YSK seçim güvenliği için yoğun güvenlik önlemleri aldı. 

Yerleşkenin arkası mobil baz istasyonlarıyla dolduruldu. Ayrıca elektrik kesinti yaşanmaması için sistemler kuruldu ve bir diğer önlemin siber saldırılara ilişkin alındığını söyleyen tv100 muhabiri Koç'un aktardığı bilgiler şöyle:

Edindiğim biliglere göre; hem 14 Mayıs hem de 28 Mayıs'ta Yüksek Seçim Kurulu'na siber saldırı düzenlendi. YSK'nın seçim bilişim sistemine (SEÇSİS) ve sandık sonuç paylaşım sistemine yoğun bir şekilde düzenlenen saldırılarda istediklerini alamadılar. YSK'nın bünyesinde çalışan yazılımcılar saldırıları geri püskürttü.  

Etiketler ysk siber saldırı yüksek seçim kurulu ahmet yener
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